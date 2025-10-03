Администрация Трампа хочет уволить 16 тысяч госслужащих
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает масштабные планы по увольнению около 16 тысяч федеральных работников в рамках готовящихся массовых сокращений и сокращения государственного финансирования во время возможного шатдауна правительства. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Как стало известно, президент вместе с директором Административно-бюджетного управления Расселом Воутом обсудили эти меры на прошедшей встрече. Кроме того, Белый дом планирует урезать финансирование в американских штатах и городах, контролируемых Демократической партией, включая сокращение инфраструктурных проектов в Чикаго на сумму 2,1 миллиарда долларов.
Отмечается, что такие меры усиливают внутренний раскол в Демократической партии, особенно на фоне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Сокращение финансирования и массовые увольнения могут осложнить переизбрание для некоторых демократов, что сильно препятствует политической борьбе с республиканцами.
