ЕС продлил на год санкции против России
Совет ЕС принял решение продлить на год индивидуальные санкции в отношении 47 российских граждан и 15 юридических лиц — до 9 октября 2026 года. Об этом говорится в соответствующем заявлении, на которое ссылается РИА Новости.
В документе указывается, что меры применили в связи с продолжающейся якобы «гибридной деятельностью» России, включая манипулирование зарубежной информацией и вмешательство против ЕС, его государств‑членов и партнёров.
Санкции предполагают замораживание активов и запрет для физических и юридических лиц ЕС предоставлять им экономическое и финансовое содействие.
Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их голословными. Российские власти утверждают, что страна выдержит санкционное давление и не раз заявляли о неэффективности антироссийских мер.
Президент Владимир Путин ранее называл политику сдерживания России долгосрочной стратегией Запада и заявлял, что санкции нанесли серьёзный удар по мировой экономике и преследуют ухудшение жизни миллионов людей.
