ЕС продлил на год санкции против России

03 октября 2025, 16:12

Совет ЕС продлил на год санкции против 47 физлиц и 15 юрлиц из РФ

Фото: istockphoto/designer491

Совет ЕС принял решение продлить на год индивидуальные санкции в отношении 47 российских граждан и 15 юридических лиц — до 9 октября 2026 года. Об этом говорится в соответствующем заявлении, на которое ссылается РИА Новости.