В окружении Трампа радикально поменялось отношение к России, пишет FT

03 октября 2025, 17:07

FT: отношение к России в окружении Дональда Трампа резко изменилось

Фото: istockphoto/rarrarorro

Окружение президента США Дональда Трампа смягчило подход к России. Об этом пишет The Financial Times 3 октября со ссылкой на источники.