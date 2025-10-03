В окружении Трампа радикально поменялось отношение к России, пишет FT
Окружение президента США Дональда Трампа смягчило подход к России. Об этом пишет The Financial Times 3 октября со ссылкой на источники.
Сам Трамп по-прежнему против прямой помощи Украине за счёт американских налогоплательщиков, считая, что эту задачу должны выполнять европейские члены НАТО.
Вместе с тем, по данным издания, он поручил военным подготовить дополнительные разведданные для Киева, которые могли бы помочь украинским силам поражать энергетические объекты на территории России.
Ранее, 26 сентября, The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что на закрытой встрече с Трампом Владимир Зеленский просил предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk с дальностью более 1,6 тыс. км.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 29 сентября призвал не считать такие ракеты панацеей и отметил, что они не изменят ход специальной военной операции.
Позже, 1 октября, появились сообщения, что Украина не сможет использовать Tomahawk из‑за отсутствия средств их запуска, а также из‑за ограниченности американских запасов и систем доставки.
