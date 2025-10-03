В США Трампа сравнивают с Байденом и призывают отстранить из-за деменции
В США нарастают дискуссии о возможной деменции президента Дональда Трампа. В его речи и поведении стали замечать некоторые изменения. Об этом пишет телеграм-канал Mash Room.
Американский психолог Джон Гартнер в личном блоге заявил о «когнитивном обрыве» у Трампа. По наблюдениям специалиста, глава Белого дома часто делает длинные паузы, путается и повторяется в словах.
Слухи о болезни также провоцирует тот факт, что Google блокирует запросы о здоровье республиканца. Кроме того, о деменции Трампа открыто заявили губернаторы Калифорнии и Иллинойса Гэвин Ньюс и Джей Би Притцкер.
Пользователи социальных сетей, включая упомянутых политиков, активно обсуждают применение 25-й поправки к Конституции, позволяющей отстранить президента по медицинским показаниям. В ответ его команда обвиняет оппонентов в политической атаке.
