В США Трампа сравнивают с Байденом и призывают отстранить из-за деменции

03 октября 2025, 15:40

Mash Room: в США призывают отстранить Трампа из-за возможной деменции

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В США нарастают дискуссии о возможной деменции президента Дональда Трампа. В его речи и поведении стали замечать некоторые изменения. Об этом пишет телеграм-канал Mash Room.