Песков: Обсуждение отправки войск НАТО на Украину — опасная тенденция

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Размещение военного контингента из стран НАТО на Украине создаст ещё больше причин для продолжения конфликта. Уже само обсуждение такой возможности создаёт достаточно опасную тенденцию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для радиостанции «Маяк» позицию Москвы по поводу возможного размещения на Украине контингента европейских миротворцев.
Он ещё раз подчеркнул, что настоящее, жизнеспособное урегулирование украинского конфликта станет возможным только с учётом и решением изначальных причин его возникновения и после устранения всех проблем, связанных с Украиной.
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«Абсолютно опасная тенденция... Европейцы собираются создавать дополнительные первопричины конфликта. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал представитель Кремля.
Он ещё раз подчеркнул, что настоящее, жизнеспособное урегулирование украинского конфликта станет возможным только с учётом и решением изначальных причин его возникновения и после устранения всех проблем, связанных с Украиной.
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Александр Бойцов