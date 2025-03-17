Песков: Обсуждение отправки войск НАТО на Украину — опасная тенденция

Испанские власти до сих пор не предприняли никаких мер к упрощению процесса легализации для 65 либералов-«оппозиционеров», прибывших из России. Они прибыли в страну на Пиренейском полуострове по туристским визам, а теперь обвиняют Мадрид в нарушении данного обещания.