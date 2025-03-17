«Он ничего о них не знал»: Трамп назвал недействительными указы Байдена о помиловании

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Указы экс-президента США Джо Байдена о помиловании признали недействительными, так как они были подписаны автоматическим устройством. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Байден их не подписывал, но, что более важно, он ничего о них не знал!» — обратил внимание президент Соединенных Штатов Америки.
Дональд Трамп поделился, что эти документы о помиловании «не имеют юридической силы». Вместе с тем он объяснил, что те, кто знал об этих указах, «возможно, совершили преступление».
Республиканец подчеркнул, что «на самом высоком уровне» проведут расследование.
В декабре 2024 Джо Байден помиловал 39 заключенных, которых осудили за ненасильственные преступления, и смягчил наказания для еще почти 1,5 тыс. человек. Тогда в своем рождественском поздравлении Дональд Трамп пожелал преступникам «катиться в ад».
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