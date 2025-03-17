В МИД Германии дали совет Дональду Трампу перед беседой с Владимиром Путиным

Дональд Трамп (фото: 45office.com)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала один совет президенту США Дональду Трампу, который уже завтра созвонится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Tagesschau.
Дипломат призвала Трампа не идти на уступки, которые не были заранее оговорены с Евросоюзом и могут нанести ущерб Украине.
Бербок подчеркнула, что в настоящее время европейцы и американцы должны действовать сообща.
Ранее Дональд Трамп объявил о проведении телефонного разговора с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент подчеркнул, что во время переговоров собирается посмотреть, возможно ли сейчас положить конец российско-украинскому конфликту. При этом он добавил, что в данный момент для этого имеются «очень хорошие шансы».
Читайте также:
Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник, 18 марта
NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России
Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая
Бербок подчеркнула, что в настоящее время европейцы и американцы должны действовать сообща.
Ранее Дональд Трамп объявил о проведении телефонного разговора с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент подчеркнул, что во время переговоров собирается посмотреть, возможно ли сейчас положить конец российско-украинскому конфликту. При этом он добавил, что в данный момент для этого имеются «очень хорошие шансы».
Читайте также:
Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник, 18 марта
NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России
Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая
Анастасия Чинкова