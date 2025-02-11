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Бойцы «Тигра» нанесли удар по ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова

Сергей Ефремов (Фото: Правительство Приморского края)

Сергей Ефремов (Фото: Правительство Приморского края)

Бойцы отряда «Тигр» нанесли удар по украинским боевикам за погибшего на курском направлении вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Олег Кожемяко.
«Боевая работа «Тигров» – в память о командире и павших товарищах», — сказано в публикации чиновника.
«Тигры» подписали снаряды: «...за «Лешего»; «...за пацанов»; «От «Тигра» за брата — «Кубинца»; «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова».



За вклад в службу Ефремов награжден званиями «Героя ДНР», а также «Героя Приморского края», Георгиевским крестом и другими наградами.

Ефремов вновь возглавил «Тигров» в 2024 году, а также был их первым командиром.

Ранее сообщалось, как бойцы ВС РФ «похоронили» боевиков ВСУ.

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Патриарх Кирилл призвал готовить священников бороться с неоязычеством в зоне СВО
12 февраля 2025, 00:17

Фото: iStock/dimid_86

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиленной подготовки священников, работающих в зоне СВО, для противодействия неоязыческим настроениям среди военнослужащих.
В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, он отметил, что церковные учёные разработали пособия и исследования по борьбе с неоязычеством.

«Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений, в последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу», — сказал Патриарх.
Он предложил проводить для священников краткосрочные курсы или семинары перед командировками в зону боевых действий, чтобы «полностью предотвратить влияние псевдорелигиозных заблуждений».

По словам Кирилла, некоторые священники уже успешно убеждали военных отказаться от неоязыческих практик. Однако системный подход, включающий обучение, позволит эффективнее противостоять этому явлению.

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Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ
11 февраля 2025, 22:28

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)

Штраф за дискредитацию ВС РФ обжаловала блогер Анастасия Ивлеева, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.
«Поступила жалоба Анастасии Ивлеевой…» — прокомментировали в суде.
Весной прошлого года Ивлееву оштрафовали по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

Тогда в рамках судебного разбирательства выяснилось, что блогер опубликовала в соцсетях пост с негативным отношением к спецоперации и таким образом «осуществила дискредитацию».

Вину Ивлеева не признала и на заседании не присутствовала. Сторона защиты просила прекратить дело за истечением срока давности и отсутствия состава преступления.

Ранее сообщалось, что спасло Ивлееву после «голой» вечеринки.

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В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа «12 стульев» на его слова про обмен землями
Депутат Госдумы Ивлев заочно ответил Зеленскому фразой из романа «12 стульев»
11 февраля 2025, 21:49

Фото: istockphoto/ANGHI

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев ответил Владимиру Зеленскому на его слова про возможный обмен землями фразой из романа «Двенадцать стульев». Слова российского парламентария приводит РИА Новости.
«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — прокомментировал депутат.
Ивлев резюмировал, что российская сторона не торгует своими территориями и не меняет их. Более того, Россия не раз освобождала свои территории от поляков, шведов «и прочей фашистской нечисти», заключил депутат ГД.

Ранее в МИД России раскрыли, что пытается скрыть Зеленский.

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Mash: свыше 500 боевиков ВСУ попали в огневой мешок у Свердликово под Курском
11 февраля 2025, 21:28

Фото: istockphoto/N-sky

Свыше 500 украинских боевиков попали в огневой мешок у населенного пункта Свердликово курского направления. Как пишет Telegram-канал Mash, бойцы ВС РФ окружили противника при контрнаступлении, которое началось в районе речки Локни. Свердликово подконтрольно российским войскам, сейчас там идет зачистка.
Отмечено, что ВСУ сосредоточили резервы в Юнаковке Сумского района. Из курской Суджи эвакуируют раненых, а также возвращаются с новыми резервами.

На момент написания заметки в МО РФ информацию не подтверждали.

Ранее стало известно, что российская армия сорвала ротацию боевиков ВСУ в Харьковской области при помощи ракет. Как уточнили авторы SHOT, применялась ракета Х-38. В Минобороны России данные не подтверждали.

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#россия
#украина
#война
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#конфликт
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В МИД РФ обвинили Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Захарова: Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ в Курской области
11 февраля 2025, 21:09

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ на курском направлении. Об этом в личном Telegram-канале высказалась дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — сказано в публикации.
Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ отреагировала на слова главаря киевского режима о том, что Украина предложит России обменяться территориями, отказавшись от удерживаемых ВСУ земель под Курском.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года.

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