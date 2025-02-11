Бойцы «Тигра» нанесли удар по ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова

Сергей Ефремов (Фото: Правительство Приморского края)
Бойцы отряда «Тигр» нанесли удар по украинским боевикам за погибшего на курском направлении вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Олег Кожемяко.
«Боевая работа «Тигров» – в память о командире и павших товарищах», — сказано в публикации чиновника.«Тигры» подписали снаряды: «...за «Лешего»; «...за пацанов»; «От «Тигра» за брата — «Кубинца»; «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова».
За вклад в службу Ефремов награжден званиями «Героя ДНР», а также «Героя Приморского края», Георгиевским крестом и другими наградами.
Ефремов вновь возглавил «Тигров» в 2024 году, а также был их первым командиром.
Ранее сообщалось, как бойцы ВС РФ «похоронили» боевиков ВСУ.
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