Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоили звание Героя России

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, отметив, что соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Вручение ордена «Золотая звезда» состоялось на церемонии прощания во Владивостоке.
«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», — объявил Кожемяко на церемонии прощания с погибшими, которая проходит во Владивостоке.Вместе с Ефремовым погибли сотрудник МЧС Александр Иваровский и боец добровольческого отряда «Тигр» Сергей Дмитриев. Их также отметили высокими государственными наградами. По словам Кожемяко, тела погибших были доставлены в Приморье военным бортом.
Ефремов с 2024 года занимал пост вице-губернатора и курировал внутриполитический блок, однако позже вновь возглавил добровольческий отряд «Тигр», участвовавший в боях в Курской области.
Он был первым командиром этого подразделения и имел ряд наград, включая Георгиевский крест, звание Героя ДНР и Героя Приморского края.
Читайте также:
Во время ночьной атаки на Саратов БПЛА ВСУ повредили промышленный объект
«Мой новый малыш за 14 миллионов»: Виктория Боня купила роскошный Porsche. Откуда у звезды «Дома-2» богатство на жизнь в Монако?
МВД рассказало о вовлеченности более 2 млн человек в обналичивание похищенных мошенниками средств
Мария Моисеева