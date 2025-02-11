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Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоили звание Героя России

Кожемяко: погибшему на СВО вице-губернатору Ефремову присвоили звание Героя РФ
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, отметив, что соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Вручение ордена «Золотая звезда» состоялось на церемонии прощания во Владивостоке.
«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», — объявил Кожемяко на церемонии прощания с погибшими, которая проходит во Владивостоке.
Вместе с Ефремовым погибли сотрудник МЧС Александр Иваровский и боец добровольческого отряда «Тигр» Сергей Дмитриев. Их также отметили высокими государственными наградами. По словам Кожемяко, тела погибших были доставлены в Приморье военным бортом.



Ефремов с 2024 года занимал пост вице-губернатора и курировал внутриполитический блок, однако позже вновь возглавил добровольческий отряд «Тигр», участвовавший в боях в Курской области.

Он был первым командиром этого подразделения и имел ряд наград, включая Георгиевский крест, звание Героя ДНР и Героя Приморского края.

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Массированный ракетный удар по Украине: сирены звучат по всей стране
Российские военные начали наносить ракетный удар по Украине
11 февраля 2025, 08:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские военные начали наносить ракетный удар по Украине, который охватил всю территорию страны. Об этом информируют украинские СМИ.
По предварительным данным, под удар попали северные регионы, включая Николаевскую и Днепропетровскую области.

Согласно информации, предоставленной онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически по всей стране, за исключением Житомирской и Винницкой областей.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#армия
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#удар
#рф
#трамп
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Трамп: по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс
11 февраля 2025, 08:02

Дональд Трамп (фото: Telegram-канал Д. Трампа)

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что на прошлой неделе состоялись активные взаимодействия с российской и украинской сторонами.

«Мы достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится», — сказал Трамп, подчеркивая важность продолжения переговорного процесса.

Трамп выразил оптимизм относительно возможности проведения дальнейших переговоров, добавив, что верит в то, что это действительно может произойти.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#трамп
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 40 БПЛА ВСУ
11 февраля 2025, 07:28

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, большая часть беспилотников была сбита над Саратовской областью — 18 аппаратов. Также было зафиксировано уничтожение 13 БПЛА над Ростовской областью, 6 — над Брянской областью, 2 — над Волгоградской областью и 1 — над Белгородской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине
Мирошник: Россия получает больше свидетельств черной трансплантологии на Украине
11 февраля 2025, 06:57

Фото: iStock/reflection_art

По мере освобождения территорий на Украине, Россия заявляет о растущем количестве свидетельств, указывающих на практики черной трансплантологии на подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Мирошник отметил, что речь идет не только о медицинских центрах, занимающихся незаконным изъятием органов, но и о более широком спектре нарушений. По его словам, на этих территориях созданы закрытые медицинские учреждения, которые охраняются специальными военными подразделениями. Он утверждает, что местный медицинский персонал изгоняется из больниц, где происходят подозрительные операции.

«Согласно данным местных жителей, в эти закрытые учреждения не допускаются ни медсестры, ни врачи. Блокируются целые крылья больниц, куда заезжают специальные бригады и доставляются раненые или пострадавшие», — заявил Мирошник.

Он добавил, что свидетели сообщают о присутствии англоязычных и франкоязычных представителей, которые, по их словам, выполняют управленческие функции в этих центрах.

По информации Мирошника, такие медицинские учреждения занимаются как трупной трансплантологией, так и изъятием органов у раненых. Свидетели утверждают, что видели специальные емкости и ящики для транспортировки биоматериалов.

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Во время ночной атаки на Саратов БПЛА ВСУ повредили промышленный объект
Бусаргин: в Саратовской области из-за атаки БПЛА поврежден промобъект
11 февраля 2025, 06:52

Фото: iStock/bbsferrari

В Саратовской области силами ПВО были ликвидированы беспилотники. В результате атаки повреждено промышленное предприятие в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

В январе уже фиксировались массированные удары беспилотников по промышленным объектам в Саратове и Энгельсе. Тогда системы ПВО также уничтожили множество целей, обошлось без жертв.

ВСУ продолжают регулярно применять беспилотные летательные аппараты для атак на приграничные и центральные регионы России, однако большинство из них перехватываются силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что жители Энгельса в Саратовской области сообщили о срабатывании системы ПВО и взрывах в небе над городом. Шум начался около четырёх часов утра в районе аэродрома.

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#всу
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