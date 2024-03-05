Администрацию Байдена обвинили в желании уничтожить США

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Экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попытке уничтожить страну своей миграционной политикой , передает американский журналист Такер Карлсон.
Ранее Карлсон предрек США судьбу Римской империи, отметив, что в результате миграционной политики число нелегальных мигрантов превышает население 32 штатов и способствует краху страны.
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Александр Климов