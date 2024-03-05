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Карлсон предсказал США судьбу Римской империи

Журналист Карлсон: США постигнет судьба Римской империи из-за мигрантов
05 марта 2024, 03:23
Фото: iStockAlxeyPnferov

Фото: iStockAlxeyPnferov

Соединенные Штаты постигнет участь Римской империи, кризис, вызванный нелегальной миграцией и возможной военной службой неграждан, приведет к ее краху, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Он отметил, что историки активно обсуждают крах Рима, и одна из причин этого вполне «очевидна».

«В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», – отметил журналист.


По словам Карлсона, число нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов. Однако официальная статистика показывает, что с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в страну въехало не менее 7,2 миллиона нелегальных мигрантов.

Ранее в США заявили о потенциальной опасности потери Техаса.

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#сша
#мигранты
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Администрацию Байдена обвинили в желании уничтожить США
Макгрегор: администрация Байдена стремится уничтожить США миграционной политикой
05 марта 2024, 03:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попытке уничтожить страну своей миграционной политикой , передает американский журналист Такер Карлсон.
В ходе интервью Карлсону Макгрегор процитировал фразу времен Вьетнамской войны: «Чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По словам бывшего советника Пентагона, именно таков нынешний план Вашингтона.

Ранее Карлсон предрек США судьбу Римской империи, отметив, что в результате миграционной политики число нелегальных мигрантов превышает население 32 штатов и способствует краху страны.

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#журналист
#белый дом
#сша
#джозеф байден
#мигранты
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В Европе предупредили о намерении НАТО спровоцировать Россию и начать войну
Политолог Друлак: НАТО планирует устроить провокацию и начать войну с Россией
05 марта 2024, 02:11

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Бывший чешский дипломат и политолог Петр Друлак предупредил, что НАТО может организовать провокации в Балтийском море, чтобы развязать войну с Россией, передает Parlamentní listy.
«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией. Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом», – сказал он.

Эксперт предположил, что одна из стран Балтии может сообщить о предполагаемой российской атаке, и альянс может ответить войной с Москвой. В этом случае, добавил Друлак, начнется Третья мировая война, и подчеркнул, что НАТО все чаще говорит о необходимости войны с Россией.

Ранее в Пентагоне заявили, что в случае поражения Украине НАТО потребуется война с Россией.

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#сша
#украина
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#россия
#война
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В Германии оценили возможность поставок ракет Taurus Украине
Бербок о поставках Taurus Киеву: Украина имеет право на самооборону
05 марта 2024, 01:58

Фото: iStock/vadimrysev

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность предоставления Украине ракет «Taurus», сообщает немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
Комментируя возможность предоставления Украине ракет «Taurus», Бербок напомнила, что Киев имеет право на самооборону.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», – заявила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил об отказе ФРГ от поставок Украине ракет Taurus, добавив, что «решение окончательное».

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#германия
#украина
#всу
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#поставки
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В Белом доме заявили о единстве Запада после утечки беседы военных офицеров ФРГ
Кирби: Запад остается единым после скандала с утечкой беседы офицеров бундесвера
05 марта 2024, 01:01

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что западные страны сохраняют единство после скандала с утечкой разговоров немецких офицеров о планах нападения на Крымский мост, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Кирби, западные страны сотрудничают с Украиной и поддерживают ее. Германия делает то же самое, подчеркнул представитель Белого дома на своем регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

«Немцы нарастили усилия, причем значимым образом. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с канцлером Шольцем, который изыскивает способы поддержки Украины», – подчеркнул чиновник.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мост
#сша
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#украина
#германия
#теракт
#удар
#ракета
#россия
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Захарова подтвердила встречу главы МАГАТЭ Гросси в России
Захарова объявила, что глава МАГАТЭ Гросси проведет встречу в России
05 марта 2024, 00:31

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует провести ряд встреч на высоком уровне в ходе своего визита в Россию, говорится в заявлении МИД России.
Захарова подтвердила, что генеральный директор МАГАТЭ посетит Россию в ближайшее время для дальнейшего сотрудничества между организацией и Россией.

«Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации», – подчеркнула она.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил о реальности ядерной аварии на ЗАЭС.

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#россия
#мид
#мид рф
#мария захарова
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Постпредство ЕС прокоментировало отказ от встречи с Лавровым
Постпредство ЕС: приглашение на встречу послов с Лавровым не имело повестки дня
04 марта 2024, 23:58

Фото: iStock/Jorisvo

Постпредство Евросоюза в России заявило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил европейских дипломатов, но они отказались от участия, сообщает РИА Новости.
По словам представительства, отказ послов встречаться с министром был связан с отсутствием «повестки дня».

Ранее Лавров рассказал об отказе дипломатов стран ЕС от встречи перед выборами в России. Такое решение они приняли за два дня до назначенной даты.

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#ес
#посол
#дипломат
#мид рф
#сергей лавров
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В Белом доме высказались по поводу утечки разговоров немецких офицеров
Кирби: США не комментирует утечки из ФРГ, чтобы не подтверждать войну НАТО с РФ
04 марта 2024, 23:33

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон не будет комментировать утечку разговоров из немецкого бундесвера, чтобы не подтверждать «смехотворное» утверждение о войне Запада и России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
Представитель Белого дома Джон Кирби отказался обсуждать содержание утечки. По его словам, подтверждение инцидента только «сыграет на руку» Москве и будет способствовать распространению идеи о том, что между США, НАТО и Россией идет «какого-то рода война».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мост
#сша
#белый дом
#германия
#теракт
#удар
#ракета
#россия
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Медведев потребовал выслать из России послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Медведев призвал выслать из России послов ЕС за отказ встретиться с Лавровым
04 марта 2024, 23:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение послов Евросоюза отказаться от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на своей странице в социальной сети X.
«Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить», – призвал Медведев.

Ранее Лавров рассказал об отказе дипломатов стран ЕС от встречи перед выборами в России. Такое решение они приняли за два дня до назначенной даты.

До этого министр иностранных дел России сообщил, что посольства ЕС готовятся вмешаться в предстоящие президентские выборы.

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#москва
#россия
#мид
#сергей лавров
#дмитрий медведев
#ес
#дипломат
#посол
#посольство
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Франция не планирует отправлять войска на Украину, заявил Макрон
04 марта 2024, 20:48

Фото: сайт Кремля

Франция в ближайшее время не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo.
Он подчеркнул, что действительно ранее заявлял о намерениях отправить французских военных на Украину. Однако, по его словам, это не означало, что реализацию стоит ждать в ближайшем будущем.

Макрон добавил, что Франция активно думает над тем, как поддержать Украину, рассматривая различные варианты помощи.

Ранее глава французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал парламент объявить импичмент Макрону, который всеми способами пытается ввести страну в третью мировую войну.

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#франция
#украина
#военные
#помощь
#политика
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