Карлсон предсказал США судьбу Римской империи

Вашингтон не будет комментировать утечку разговоров из немецкого бундесвера, чтобы не подтверждать «смехотворное» утверждение о войне Запада и России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Джон Кирби, сообщает РИА Новости.