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Соединенные Штаты постигнет участь Римской империи, кризис, вызванный нелегальной миграцией и возможной военной службой неграждан, приведет к ее краху, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Он отметил, что историки активно обсуждают крах Рима, и одна из причин этого вполне «очевидна».
По словам Карлсона, число нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов. Однако официальная статистика показывает, что с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в страну въехало не менее 7,2 миллиона нелегальных мигрантов.
Ранее в США заявили о потенциальной опасности потери Техаса.
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«В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», – отметил журналист.
Ранее в США заявили о потенциальной опасности потери Техаса.
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Александр Климов