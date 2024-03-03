В США заявили о потере Байденом своих сторонников

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Каждый десятый сторонник действующего лидера Америки Джо Байдена на выборах 2020 года гоов теперь проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Об этом говорят опросы, проведенные изданием The New York Times совместно с Сиенским колледжем.
Согласно полученным данным, лишь 83 процента избирателей, отдавших голос за Байдена в 2020 году, на предстоящих выборах планируют поддержать действующего президента. При этом экс-президент США Трамп сейчас надеется на поддержку 97 процентов своих прежних сторонников.
Помимо этого, результаты опроса показывают недовольство жителями США политикой нынешней администрации. 47 процентов американцев считают, что их лидер не выполняет все свои обязанности. Лишь четверть респондентов верят, что Америка двигается в правильном направлении и их все устраивает.
Среди главных проблем участники опроса выделяют ситуацию в экономике.
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Согласно полученным данным, лишь 83 процента избирателей, отдавших голос за Байдена в 2020 году, на предстоящих выборах планируют поддержать действующего президента. При этом экс-президент США Трамп сейчас надеется на поддержку 97 процентов своих прежних сторонников.
Среди главных проблем участники опроса выделяют ситуацию в экономике.
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Дана Игумнова