В США заявили о потере Байденом своих сторонников

Правительство Канады планирует ввести санкции против России из-за смерти Алексея Навального*.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, сообщает Reuters.



Уточняется, что ограничения будут введены в отношении шести российских должностных лиц. Известно, люди к которым будут введены санкции, это «высокопоставленные чиновники и сотрудники прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».



Из-за смерти Алексея Навального* в колонии санкции против Российской Федерации уже были введены США, Великобританией и Австралией. В МИД Канады в прошлом месяце был вызван посол России Олег Степанов, ему было выражено осуждение.



16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу передало информацию о гибели Навального* в колонии.



*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

Дана Игумнова