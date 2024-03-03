США могут потерять Техас

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Перед празднованием Дня независимости Техаса местная газета Dallas Morning News опубликовала статью, предупреждающую граждан об увеличении количества кандидатов на выборные должности, поддерживающих отделение штата от Соединенных Штатов.
В статье выражается обеспокоенность тем, что в Техасе с приближением «супервторника» слишком много кандидатов продвигает идею сепарации штата. «Супервторник» - день, когда многие штаты избирают делегатов для выдвижения кандидатов в президенты.
Авторы статьи призывают жителей Техаса быть бдительными, поскольку некоторые кандидаты подписали обязательство «Заберем Техас назад», в котором кандидаты обещают ставить интересы Техаса выше общегосударственных и продвигать законопроект о проведении референдума по отделению штата от США.
В данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе ряд кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе. В статье подчеркивается важность тщательного изучения программ кандидатов перед голосованием, чтобы избежать неожиданных результатов.
Кроме того, газета обращается к истории Техаса и его давнему стремлению к независимости, но предупреждает, что отделение штата может привести к серьезным последствиям. Авторы призывают техасцев взвесить возможные риски и преимущества и принимать обоснованные решения на предстоящих выборах.
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Авторы статьи призывают жителей Техаса быть бдительными, поскольку некоторые кандидаты подписали обязательство «Заберем Техас назад», в котором кандидаты обещают ставить интересы Техаса выше общегосударственных и продвигать законопроект о проведении референдума по отделению штата от США.
Кроме того, газета обращается к истории Техаса и его давнему стремлению к независимости, но предупреждает, что отделение штата может привести к серьезным последствиям. Авторы призывают техасцев взвесить возможные риски и преимущества и принимать обоснованные решения на предстоящих выборах.
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Сергей Калугин