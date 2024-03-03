Радио1
Главная / Новости / Политика/ США могут потерять Техас

США могут потерять Техас

Техас желает выйти из состава Соединённых Штатов Америки
03 марта 2024, 10:09
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Перед празднованием Дня независимости Техаса местная газета Dallas Morning News опубликовала статью, предупреждающую граждан об увеличении количества кандидатов на выборные должности, поддерживающих отделение штата от Соединенных Штатов.
В статье выражается обеспокоенность тем, что в Техасе с приближением «супервторника» слишком много кандидатов продвигает идею сепарации штата. «Супервторник» - день, когда многие штаты избирают делегатов для выдвижения кандидатов в президенты.

Авторы статьи призывают жителей Техаса быть бдительными, поскольку некоторые кандидаты подписали обязательство «Заберем Техас назад», в котором кандидаты обещают ставить интересы Техаса выше общегосударственных и продвигать законопроект о проведении референдума по отделению штата от США.


В данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе ряд кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе. В статье подчеркивается важность тщательного изучения программ кандидатов перед голосованием, чтобы избежать неожиданных результатов.

Кроме того, газета обращается к истории Техаса и его давнему стремлению к независимости, но предупреждает, что отделение штата может привести к серьезным последствиям. Авторы призывают техасцев взвесить возможные риски и преимущества и принимать обоснованные решения на предстоящих выборах.

Читайте также:

Бушующий в Техасе лесной пожар вошёл в число крупнейших в истории США

Штаты не намерены отправлять войска на Украину

США намерены «укрепить» связи между россиянами и американцами
#сша
#государство
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Почему она всё ещё существует?»: Маск порассуждал о роли НАТО
Маск задался вопросом о рациональности существования НАТО
03 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что НАТО необходимо было расформировать после развала советского союза. Так, Маск ответил на пост Сакса в социальной сети X.
«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — написал в ответ на пост Сакса Маск.

Миллиардер напомнил, что Североатлантический альянс создавался как оборонительный, сейчас он избрал себе новую цель — расширение. Макс выразил убеждение, что благодаря этой новой политики организация начала демонстрировать явную враждебность ко всем государствам, которые не входят в её состав.

Читайте также:

Маск назвал «преступным» гонорар адвокатов Tesla в $6 млрд

Илон Маск поддержал мнение о российской принадлежности Крыма и Донбасса

Маск: США представляет собой убежище для преступников всего мира
#илон маск
#нато
#ссср
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушков обратился к главе МИД Франции
Пушков: Сежурне выдумывает ложные страхи, говоря об опасности победы России
03 марта 2024, 08:42

Фото: istockphoto / SimonLukas

Сенатор Алексей Пушков в личном телеграм-канале обратился к главе МИД Франции Стефану Сежурне, призвав его не выдумывать ложные страхи, говоря об опасности победы российской армии.
По словам сенатора, ударом по экономике Евросоюза будет не победа России в конфликте на Украине, а продолжение существующей политики санкций при растущих расходах на поддержку киевского режима.

Также, 2 марта глава французской дипломатии уточнил, что если Украина проиграет, то эта ситуация для стран Евросоюза станет катастрофической.

Сежурне заявил, что Россия, например, станет контролировать более 30 процентов мирового рынка пшеницы, оказывая давление на европейцев. Глава МИД Франции также считает, что Украина может развалиться, из-за чего большому количеству граждан необходимо будет искать новое жилье в других государствах.

Читайте также:

Политик Вайтман: Позиция Израиля в отношении России ужесточится.

Отношения Германии и НАТО могут оказаться под ударом из-за Крымского моста.

Зеленский заявил о невозможности понять поведение партнёров Киева.
#россия
#победа
#мид
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политик Вайтман: Позиция Израиля в отношении России ужесточится
03 марта 2024, 08:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильская сторона будет вести более агрессивную политику в отношении России, такое мнение выразил представитель правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вайтман в интервью для Business Insider.
Напомним, ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив намерен предоставить Киеву системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов.

«Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России», — прокомментировал ситуацию Вайтман.

По мнению израильского политика, заявление о предоставлении Киеву техники — это только начало. Он также считает, что если палестино-израильский конфликт завершится раньше, чем российско-украинский, то оружие Израиля может оказаться на Украине.

Читайте также:

Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах

Западные чиновники обвини Израиль в атаках на газопровод в Иране

Захарова: Израиль утроил «шоу» вокруг «Би-2» во время важных переговоров с РФ
#израиль
#украина
#россия
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане
03 марта 2024, 07:19

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший президент США Дональд Трам продолжает свой победный марш по штатам страны, выигрывая партийные выборы один за другим. В минувшую субботу, 2 марта, кандидат-республиканец выиграл кокусы (партийные собрания) в Айдахо и Миссури и одержал победу на партийном съезде в Мичигане.
Таким образом, на его счету теперь набралось уже 247 голосов делегатов грядущего партийного съезда из 1215, которые нужно набрать для победы в номинации, в то время как у его единственной конкурентки Никки Хейли, экс-губернатора Южной Каролины (где, к слову, Дональд Трамп тоже одержал победу на праймериз) и бывшего постоянного представителя США при ООН — всего лишь 47.

Тем не менее, Никки Хейли отказывается сходить с предвыборной дистанции. Многие политические эксперты считают, что она возлагает последние шансы на так называемый Супервторник, когда праймериз пройдут сразу в 16 штатах, однако маловероятно, чтобы ей удалось одержать победу даже в половине из них — а следовательно, Трампу мало что может помешать стать единым кандидатом от «Великой старой партии» на выборах в ноябре 2024 года.

На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Трамп опережает нынешнего президента, демократа Джо Байдена, сразу в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.

Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране. Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».

Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Читайте также:

Губернатор Айдахо публично призвал избавиться от Байдена

Трамп побеждает на выборах в Миссури со стопроцентным результатом

Трамп назвал своих кандидатов в вице-президенты
#дональд трамп
#выборы
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Израиле допустили вероятность ухудшения отношений с РФ
BI: Лидер партии «Ликуд» Вейтман допустил ухудшение отношений Израиля и России
03 марта 2024, 05:54

Фото: iStock/Vladimir_Gnedin

Израиль может ухудшить отношения с Россией из-за обсуждения передачи Киеву сигнальных систем и «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа. Об этом заявил лидер либерального крыла партии «Ликуд» Амир Вейтман в беседе с изданием Business Insider.
Заявление о передаче технологий оповещения о ракетах и беспилотниках прозвучало на фоне прошедшего в Москве саммита с участием палестинских партий. Ранее Израиль заявлял, что поставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь, отказываясь передать системы ПВО.

По словам Амира Вейтмана, Россия вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке, но уровень неясен. При этом политик отметил, что заявление о передаче систем оповещения о ракетных ударах является «лишь началом» обязательств Израиля в отношении Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал израильскому постпреду при ООН Гиладу Эрдану обратить внимание на свою совесть вместо критики других стран за поставки оружия Москве. А затем первый зам российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский назвал бредом слова Эрдана, который сравнил действия России на Украине с атакой ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Читайте также:

Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах

Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ

Израиль выразил недовольство позицией РФ по конфликту с ХАМАС
#израиль
#россия
#сектор газа
#отношения
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Италия намерена отозвать свои системы ПВО из Словакии
Премьер-министр Фицо: Италия отзывает свои системы ПВО из Словакии
03 марта 2024, 04:11

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что власти Италии сообщили о планах отозвать у Словакии системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Его слова передает РИА Новости.
По словам Фицо, итальянское правительство отправило ему соответствующее уведомление, объяснив это тем, что им самим нужна система ПВО «в другом месте».

Италия одолжила Словакии свою систему противовоздушной обороны на год. Союзники Словакии ранее вывели из страны системы Patriot, а своей ПВО у словаков нет.

Читайте также:

Из-за помощи Украине Словакия лишилась ПВО и боевой авиации

Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море

В Словакии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
#страны
#министр
#новости
#пво
#италия
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отношения Германии и НАТО могут оказаться под ударом из-за Крымского моста
WSJ: Перехват беседы немецких военных рискует осложнить отношения ФРГ и НАТО
03 марта 2024, 03:49

Фото: iStock/Bjoern_Wylezich

Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, сообщила газета The Wall Street Journal.
Согласно данным издания, из беседы следует, что на Украине уже находятся военные Великобритании, Франции и США. Военнослужащие НАТО помогают Киеву обслуживать сложную западную технику. При этом, упомянутые страны отрицают присутствие своих военных там.

WSJ утверждает, что эта утечка сделала куда более маловероятными поставки Taurus на Украину.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ, в котором они планируют атаку на Крымский мост. Беседа, длившаяся свыше 40 минут, состоялась между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Один из участников разговора заявил, что для совершения атак можно применить ракеты Taurus, если использовать для запусков французский истребитель Dassault Rafale.

Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.

Напомним, немецко-шведская крылатая ракета TAURUS предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. При помощи этого оружие самолёт может не заходить в зону противовоздушной обороны противника и всё равно поразить цель. Этот вариант крылатых ракет был разработан специально для сброса с военных самолётов, в одно воздушной судно может поместиться до 12 снарядов.

Министерство обороны Германии после первичной проверки аудиозаписи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Читайте также:

Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров

«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ

Spiegel: Аудиозапись разговора об атаке на Крымский мост может быть подлинной
#крымский мост
#скандал
#германия
#нато
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Айдахо публично призвал избавиться от Байдена
«Известия»: Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл призвал избавиться от Байдена
03 марта 2024, 03:34

Фото: iStock/rarrarorro

Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл публично призвал избавиться от президента Джо Байдена, поддержав кандидата от Республиканской партии Дональда Брауна. Об этом он сам сообщил в социальной сети X (экс-Twitter, заблокирован в России).
«Нам нужно исправить ситуацию на границе, снизить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральной политике. Время избавиться от Джо Байдена и вернуть президента Трампа в Белый дом», — написал он.

Ранее с Трампом встретился губернатор Техаса Грег Эбботт, проигнорировав при этом визит Байдена. А сам Трамп, в свою очередь, в интервью журналистам Fox News назвал Эбботта одним из главных претендентов на пост вице-президента США в случае своей победы на президентских выборах.

На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Байден отстает от Дональда Трампа в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.

Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране. Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.

Читайте также:

Guardian: Рейтинг неодобрения Джо Байдена достиг нового максимума

Трамп побеждает на выборах в Миссури со стопроцентным результатом

Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил о невозможности понять поведение партнёров Киева
Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за задержку поставок для ВСУ
03 марта 2024, 02:24

Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном традиционном видеообращении к нации заявил, что поведение западных партнёров Киева «невозможно понять»
По его словам, вместо оказания помощи украинской армии на Западе продолжают заниматься бесконечными внутриполитическими разборками. Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.

«Когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ситуацию невозможно понять, с этим невозможно согласиться. И <...> мир будет помнить это», — отметил украинский президент.

Зеленский также раскритиковал затягивание поставок оружия и ПВО для Киева. По его мнению, мир имеет достаточно систем противовоздушной обороны, а Украина не просила ничего больше, чем надо для «защиты жизни».

Ранее в интервью для NBC Владимир Зеленский отметил, что Украина очень быстро падёт без помощи США.Президент Украины также заявил, что очень надеется на желание Вашингтона помочь Киеву, а не ослабить своего противника в лице Москвы при помощи конфликта на Украине.

Читайте также:

«Потеряем многое»: Зеленский заявил, что Украина падёт без помощи США

Зеленский заявил, что перестанет считать США партнёром, если Киеву не выделят помощь

«Ошибка»: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
#всу
#оружие
#поставки
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф