12 ноября 2025, 14:06

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Десятки венесуэльцев, депортированных из США, стали жертвами пыток в тюрьмах Сальвадора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на совместный доклад правозащитных организаций Human Rights Watch и латиноамериканской группы Cristosal.