Администрацию Трампа обвинили в соучастии в пытках
Десятки венесуэльцев, депортированных из США, стали жертвами пыток в тюрьмах Сальвадора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на совместный доклад правозащитных организаций Human Rights Watch и латиноамериканской группы Cristosal.
В ходе расследования провели 40 интервью с 252 депортированными. Свидетельства участников указывают на избиения со стороны охранников, помещение в одиночные камеры и наказания за протесты.
Правозащитники обвиняют сотрудников пенитенциарной системы Сальвадора, действовавших, по их данным, с согласия администрации президента США Дональда Трампа. Белый дом в докладе называют соучастником пыток, исчезновений и других преступлений против человечности.
Читайте также: