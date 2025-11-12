Дмитриев: USAID финансировало BBC во время скандала с речью Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало британский телеканал BBC на протяжении многих лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
В минувшее воскресенье гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале в 2024 году.
«USAID было одним из главных спонсоров британской государственной компании BBC на протяжении многих лет, в том числе и в тот момент, когда Би-би-си исказила речь президента Трампа», — написал Дмитриев.
Скандал возник из-за того, что телеканал создал впечатление, будто Трамп якобы поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала BBC «фейковым СМИ», а сам Трамп охарактеризовал журналистов телеканала как «коррумпированных», а руководство — «нечестным».
Дмитриев подчеркнул, что участие USAID в финансировании BBC приходится учитывать при оценке подобных ситуаций в медиа.