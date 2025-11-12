Дмитриев: USAID финансировало BBC во время скандала с речью Трампа

12 ноября 2025, 10:53

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало британский телеканал BBC на протяжении многих лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.





В минувшее воскресенье гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале в 2024 году.





«USAID было одним из главных спонсоров британской государственной компании BBC на протяжении многих лет, в том числе и в тот момент, когда Би-би-си исказила речь президента Трампа», — написал Дмитриев.