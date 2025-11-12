Песков высказался о «слишком искреннем» приветствии Токаева Трампу

12 ноября 2025, 10:12

Песков не нашёл странным приветствие Токаева Трампу

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего необычного в приветствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время визита казахстанского президента в Вашингтон. Об этом сообщает «Коммерсант».