Песков высказался о «слишком искреннем» приветствии Токаева Трампу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего необычного в приветствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время визита казахстанского президента в Вашингтон. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отвечая на замечание журналиста о том, что приветствие выглядело «слишком уж искренним», Песков отметил, что подобное поведение характерно для многих, кто оказывается в Белом доме.
Ранее, 11 ноября, Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Его самолёт сопровождали истребители Су-35 Минобороны России. После официальных переговоров с президентом Владимиром Путиным лидеры продолжили беседу в неформальной обстановке за ужином.
