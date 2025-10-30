Медведев об испытании «Посейдона» на Бельгии: «она исчезнет»
Страна размером с Бельгию может исчезнуть с лица земли, если станет полигоном для тестирования новейшего подводного аппарата «Посейдон». Такое заявление сделал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Реакция политика последовала в соцсети X после обсуждения успешных испытаний этого уникального комплекса. Один из пользователей, комментируя новость о запуске аппарата, предложил использовать Бельгию в качестве полигона для дальнейших испытаний.
«Тогда Бельгия исчезнет» — ответил Медведев.Ранее президент России Владимир Путин подтвердил успешное проведение испытаний «Посейдона». По его словам, это достижение имеет огромное значение для обороноспособности страны. Глава государства отметил, что удалось не только осуществить запуск аппарата с подводной лодки-носителя, но и активировать его ядерную энергетическую установку.