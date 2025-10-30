Медведев об испытании «Посейдона» на Бельгии: «она исчезнет»

30 октября 2025, 00:51

Медведев: если испытать «Посейдон» на Бельгии, она исчезнет

Дмитрий Медведев (Telegram / @medvedev_telegram)

Страна размером с Бельгию может исчезнуть с лица земли, если станет полигоном для тестирования новейшего подводного аппарата «Посейдон». Такое заявление сделал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.





Реакция политика последовала в соцсети X после обсуждения успешных испытаний этого уникального комплекса. Один из пользователей, комментируя новость о запуске аппарата, предложил использовать Бельгию в качестве полигона для дальнейших испытаний.



«Тогда Бельгия исчезнет» — ответил Медведев.