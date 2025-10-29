Россиянам назвали преимущества российского подводного аппарата «Посейдон»

29 октября 2025, 18:50

Военкэксперт Кошкин: западные аналитики назвали «Посейдон» «оружием судного дня»

Фото: iStock/Alexyz3d

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что из себя представляет подводный аппарат «Посейдон» и назвал его основные преимущества.





29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.



Кошкин пояснил, что «Посейдон» представляет собой подводный дрон, который может самостоятельно подплывать к берегам потенциального противника и ждать команды на активацию.





«Аппарат может нести ядерный боезаряд мощностью до мегатонны, что делает его исключительно грозным оружием. Особенностью «Посейдона» является его неуязвимость для систем ПВО и ПРО, что демонстрирует технологическое превосходство России», — сказал эксперт в разговоре с «Известиями».

«На подходе к цели он может идти на глубине 1 км и развивать скорость порядка 200 км/ч. Но главное предназначение — это борьба с авианосными ударными группами, удар по военно-морским базам», — пояснил Кнутов.