Россиянам назвали преимущества российского подводного аппарата «Посейдон»
Военкэксперт Кошкин: западные аналитики назвали «Посейдон» «оружием судного дня»
Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что из себя представляет подводный аппарат «Посейдон» и назвал его основные преимущества.
29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
Кошкин пояснил, что «Посейдон» представляет собой подводный дрон, который может самостоятельно подплывать к берегам потенциального противника и ждать команды на активацию.
«Аппарат может нести ядерный боезаряд мощностью до мегатонны, что делает его исключительно грозным оружием. Особенностью «Посейдона» является его неуязвимость для систем ПВО и ПРО, что демонстрирует технологическое превосходство России», — сказал эксперт в разговоре с «Известиями».
По словам Кошкина, аппарат уже запущен в серийное производство, а западные аналитики прозвали его «оружием судного дня».
В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов добавил в беседе с RT, что на борту этого подводного дрона находится ядерная энергетическая установка, которая даёт ему возможность преодолевать большое расстояние.
«На подходе к цели он может идти на глубине 1 км и развивать скорость порядка 200 км/ч. Но главное предназначение — это борьба с авианосными ударными группами, удар по военно-морским базам», — пояснил Кнутов.
Он уточнил, что при ударе по побережью «Посейдон» может вызвать мощное цунами.