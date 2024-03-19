Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ России

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев был представлен как врио главнокомандующего ВМФ России на церемонии в Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Кронштадте прошла церемония вручения корабельных чаш экипажам подлодок.
Ранее, 1 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления СМИ о назначении Моисеева на новую должность, отметил, что открытых указов о назначении принято не было, а говорить о документах под грифом «секретно» он не может.
До этого в сети распространилась информация о назначении нового врио главкома ВМФ России. 10 марта об этом писало издание «Фонтанка.ру».
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Ранее, 1 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления СМИ о назначении Моисеева на новую должность, отметил, что открытых указов о назначении принято не было, а говорить о документах под грифом «секретно» он не может.
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Анастасия Чинкова