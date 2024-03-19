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Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ России

19 марта 2024, 12:22
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев был представлен как врио главнокомандующего ВМФ России на церемонии в Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Кронштадте прошла церемония вручения корабельных чаш экипажам подлодок.

Ранее, 1 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления СМИ о назначении Моисеева на новую должность, отметил, что открытых указов о назначении принято не было, а говорить о документах под грифом «секретно» он не может.


До этого в сети распространилась информация о назначении нового врио главкома ВМФ России. 10 марта об этом писало издание «Фонтанка.ру».

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МИД Молдавии высылает российского дипломата из-за голосования в Приднестровье
19 марта 2024, 12:14

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавия вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдавии в Telegram-канале.
В сообщении ведомства говорится, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон грата и должен покинуть государство. Уточняется, что речь идет о после РФ Олеге Васнецове.

Отметим, что в этом году Молдавия запретила проведение выборов где-либо за пределами посольства РФ. По этой причине в Кишиневе был открыт всего лишь один избирательный участок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

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#мария захарова
#мид рф
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#молдавия
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В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном
Захарова: слова Пашиняна о войне с Азербайджаном не связаны с РФ
19 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/ser-alim

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном начале войны с Азербайджаном никак не связаны с Россией. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Пашинян заявил, что в случае невыполнения Арменией требований Азербайджана, к концу этой недели между странами может вспыхнуть война. В требования Баку входит передача под его контроль приграничных армянских сёл.

Захарова отметила, что в такой нестабильной обстановке в регионе виноваты новые кураторы из Евросоюза, НАТО и США.

При этом она добавила, что это заявление никак не касается России. Это исключительно результат консультаций Армении с её западными союзниками.

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#мид рф
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#война
#россия
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Американский миллиардер усомнился в умственном состоянии Байдена
Миллиардер Пельц не проголосует за Байдена из-за его умственного состояния
19 марта 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц заявил, что не будет голосовать за действующего президента США Джо Байдена из-за его «пугающего умственного состояния». Об этом он сообщил в беседе с газетой Financial Times.
Он подчеркнул, что на предстоящих президентских выборах отдаст свой голос за экс-главу США Дональда Трампа, поскольку опасается непригодностью 81-летнего Байдена к посту президента.

По словам Пельтца, помимо умственного состояния Байдена, его волнует рост иммиграции в США, который произошёл в период его президентства.

Вместе с тем, он подчеркнул, что не будет рад победе Трампа и пока не принял решения о спонсировании его избирательной кампании.

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#сша
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#выборы
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«Позорная слабость»: Медведев – о решении Германии не считать Путина президентом
Медведев назвал позорной слабостью решение ФРГ не признавать Путина президентом
19 марта 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Власти Германии собираются вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но при этом не хотят признавать его главой государства. Всё это от «позорной слабости», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что ведомство по итогам прошедших в России президентских выборов намерено ограничиваться лишь фамилией Путина без указания его должности в различной документации. Также зампредставителя правительства Германии Кристиане Хоффман заявила, что Германия готова к общению с Путным, но не будет поздравлять его в победе на выборах.

Медведев в своём Telegram-канале написал, что не понимает, ем в таком случае является Путин для властей Германии, при отсутствии нужной легитимности. Также он задался вопросом, какова цена таким переговорам. По его словам, такие заявления делаются от «позорной слабости», поскольку повлиять на ход выборов они не могут, результаты не признают, но выделиться как-то надо.

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#политика
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Пашинян опасается начала войны с Азербайджаном к концу недели
Пашинян: если Армения не выполнит требования Азербайджана – начнётся война
19 марта 2024, 10:38

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями этих населённых пунктов.
Он подчеркнул, что главная задача армянских властей – иметь границу, которая станет преградой, где стрелять будет не принято. Здесь будут построены дороги, население обеспечат всем необходимым, включая выплату дополнительных компенсаций.

Однако Пашинян оценил и противоположное развитие событий, при котором власти Армении выйдут из этих сёл, что приведёт к началу войны с Азербайджаном уже к концу этой недели.

По словам Пашиняна, он знает возможный исход этой войны: жители вёл встретят его на площади Республики в Ереване и будут укорять в бездействии при наличии информации.

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#армения
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#конфликт
#граница
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Белый дом прокомментировал слова советника Байдена о победе Путина на выборах
Белый дом на вопрос о легитимности российских выборов: Путин остается лидером
19 марта 2024, 10:29

Фото: iStock/lucky-photographer

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности выборов в России, заявила, что Владимир Путин — лидер России, передает РИА Новости.
По ее мнению, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, который ранее выступал перед журналистами, хорошо ответил на вопрос о легитимности российских выборов. Салливан заявил, что реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент РФ.

Напомним, 18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно опубликованным результатам, действующий лидер набрал 87,28 процента голосов.

Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять президента Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в Российской Федерации не были ни свободными, ни справедливыми.

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#политика
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В Германии призвали прекратить поставки вооружения на Украину
Вагенкнехт призвала Запад к мирным переговорам по Украине
19 марта 2024, 10:28

Фото: iStock/photosvit

Лидеры стран Запада должны понять необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине и перестать передавать Киеву вооружение. С таким заявлением выступила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.
«Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке», — отметила Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что сделать это непросто, однако бесконечные поставки вооружения на Украину только затягивают конфликт. При этом, по ее словам, многие страны уже это поняли и перестали выделять средства на финансирование Украины.

Кроме того, Вагенкнехт возмутилась, что в правительстве Германии по-прежнему не допускают возможность переговоров. Также политик раскритиковала антироссийские санкции и считает необходимым восстановить сотрудничество с Москвой.

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#переговоры
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«Лучик света»: Рогов оценил слова министра обороны Южной Кореи о «резне в Буче»
Рогов: заявление главы Минобороны Южной Кореи о «резне в Буче» надо поощрить
19 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в украинской версии событий в Буче, якобы свидетельствующих о «преступлениях» российских военных.
Все, кто хоть немного разбирается в политике, понимают, что «резня в Буче» – это провокация Зеленского, рассказал в беседе с «Радио 1» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Причём сделана она «топорно» и с одной целью – дискредитировать Россию. Тоже самое делали бандеровцы в годы Великой Отечественной войны.

«Заявление министра обороны Южной Кореи можно воспринимать как лучик света и правды в абсолютной темноте лжи и безосновательных обвинений России. Но, с другой стороны, возможно, что это просто политический торг данного человека (Син Вон-сика – ред.) или Южной Кореи как таковой», – подчеркнул эксперт.

В настоящее время России не стоит полагаться на заявления Запада или Востока, а просто делать своё дело и добиваться правды. Однако подобные высказывания следует всячески поощрять.

Рогов отметил, что очень сомневается в возможности подобных высказываний уже со стороны стран НАТО. Однако после победы России они, вполне вероятно, начнут по классической схеме «переобуваться» и рассказывать, как мужественно боролись с украинским фашизмом.

Южнокорейские власти прекрасно понимают, что только Россия заинтересована в мире на корейском полуострове, в то время как США крайне выгоден конфликт между Южной Кореей и КНДР, а также втягивание в него РФ. При этом ждать улучшения отношений Южной Кореи и России после этого заявления пока не стоит, заключил Рогов.

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#украина
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#политика
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В США заявили о желании профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году
Сенатор Рид: США хочет профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году
19 марта 2024, 06:29

Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты одобрили новый пакет военной помощи Киеву, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность атаковать весь Крым в 2025 году, рассказал председатель комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джек Рид, сообщает ТАСС.
По словам Рида, необходимо начать новую наступательную операцию ВСУ. Для этого важно одобрить американскую помощь Киеву в 2024 году, чтобы украинские войска могли «медленно оттеснять» российские военные подразделения. Однако он не верит, что финансирование существенно изменит ситуацию на линии фронта.

По его мнению, угроза безопасности всего Крымского полуострова может «осложнить ситуацию» для России и «заставить власти сесть за стол переговоров».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил против заморозки украинского конфликта.

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