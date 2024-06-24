Адвокат Краснов поддержал инициативу конфискации имущества за незаконную миграцию

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Правительство России поддержало предложение о конфискации имущества организаторов незаконной миграции, инициированное депутатом Петром Толстым.
Дмитрий Краснов, член Общественной палаты Москвы, в интервью Общественной службе новостей отметил, что инициатива актуальна, поскольку руководство страны, включая президента Владимира Путина и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, высказывалось против перекосов миграционной политики последних 20 лет.
Краснов пояснил, что конфискация имущества будет применяться, если мотивом преступления была корысть. Он уверен, что это нововведение остановит многих правонарушителей.
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