Адвокат обманул пенсионерку, пообещав спасти внука от статьи за наркотики

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В Казани будут судить адвоката из Ростова Андрея Тараненко, который обманул местную пенсионерку на сумму до полумиллиона рублей, пообещав спасти ее внука от статьи за хранение наркотиков. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.
«Внук пенсионерки из Татарстана поехал с друзьями в Ростов. Там парня задержали с наркотиками. Чтобы как-то помочь родственнику женщина обратилась к местному адвокату, который пообещал, что за деньги вытащит молодого человека», — пишет издание.Отмечается, что как только бабушка перевела деньги адвокату, тот перестал выходить на связь.
В итоге адвоката задержали полицейские.
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