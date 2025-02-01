В Башкирии школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане

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В Башкирии 13-летняя школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане, материлась и показывала средний палец, параллельно снимая все на видео. Об этом сообщает МВД Башкирии. В отношении девочки, как отмечается, составили протокол.
«Сотрудниками правоохранительных органов был составлен административный протокол на 13-летнюю школьницу. <…> Полицейские также провели беседу со школьницей и ее родителями», — сообщили RT в МВД Башкирии.В то же время в московском Строгино 11-летняя школьница ударила ножом свою бабушку, которая не отпустила ее гулять. После этого, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь. Пенсионерка скончалась в больнице.
«Она хотела пойти гулять, а бабушка не отпускала ее, так как к 17:00 к ней должен был прийти репетитор», — приводят слова источника.Читайте также:
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