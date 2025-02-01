Хоррор на Гоа: На российских туристов напали с мачете

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На российских туристов, муж и жену, в Индии напали неизвестные, вооружённые мачете. В результате у мужчины оказались сильно порезаны лицо и шея.
Как сообщает SHOT, два дня назад семейная пара путешественников из Казани разлила палатку на пляже Гоа, чтобы встретить рассвет на берегу моря. Ночью супруги проснулись от того, что кто-то светит фонариком в палатку. Мужчина вышел наружу и увидел двух местных жителей, вооруженных мачете.
Сначала местные только накричали на россиян и ушли. Супруги вернулись в палатку спать, но их вновь разбудил яркий свет — громилы вернулись. Россиянин открыл палатку, один из индусов набросился на него и попал огромным ножом по челюсти, уху и шее, после чего мужчины скрылись.
Россиянин с женой убежали в поисках машины, чтобы ехать в больницу: муж был весь с крови и с глубокими ранами. Ему оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью ничего не угрожает. О том, начала ли доблестная индийская полиция проверку по поводу инцидента, не сообщается.
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Сначала местные только накричали на россиян и ушли. Супруги вернулись в палатку спать, но их вновь разбудил яркий свет — громилы вернулись. Россиянин открыл палатку, один из индусов набросился на него и попал огромным ножом по челюсти, уху и шее, после чего мужчины скрылись.
Россиянин с женой убежали в поисках машины, чтобы ехать в больницу: муж был весь с крови и с глубокими ранами. Ему оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью ничего не угрожает. О том, начала ли доблестная индийская полиция проверку по поводу инцидента, не сообщается.
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Александр Бойцов