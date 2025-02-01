Яблоки от яблонь: В гимназии Екатеринбурга подрались матери двух проблемных второклассников

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В екатеринбургской элитной гимназии подрались матери двух проблемных второклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.
Гимназия номер 94 считается очень престижной в областном центре. Между двумя матерями её учеников в здании гимназии произошла словесная перепалка, в разгар которой одна из них назвала другую «пьянчугой». Оскорбленная сторона решила выяснить отношения посредством кулаков, завязалась драка.
Охранник вызвал Росгвардию. Родители других детей были шокированы увиденным, а ставшие свидетелями женской драки школьники сильно перепугались.
Сыновья обеих женщин учатся в одном классе. На обоих школьников написано множество заявлений от учителей и других родителей за срывы уроков, нецензурную брань, оскорбления, нанесение физических увечий девочкам, распитие энергетиков и поедание чипсов во время уроков. Теперь понятно, в кого пошли детки.
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Охранник вызвал Росгвардию. Родители других детей были шокированы увиденным, а ставшие свидетелями женской драки школьники сильно перепугались.
Сыновья обеих женщин учатся в одном классе. На обоих школьников написано множество заявлений от учителей и других родителей за срывы уроков, нецензурную брань, оскорбления, нанесение физических увечий девочкам, распитие энергетиков и поедание чипсов во время уроков. Теперь понятно, в кого пошли детки.
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Александр Бойцов