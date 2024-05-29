«В трусы не залазили»: Юрист прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже

Чиновники показали видео из школы Воронежа, где случился скандал из-за досмотра девочек перед ЕГЭ. Девочки рассказали, что им пришлось раздеваться до белья и проходить через металлодетектор. Некоторых, по их словам, ощупывали вручную. В настоящее время по данному факту проводится проверка.