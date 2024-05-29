«В трусы не залазили»: Юрист прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже

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Чиновники показали видео из школы Воронежа, где случился скандал из-за досмотра девочек перед ЕГЭ. Девочки рассказали, что им пришлось раздеваться до белья и проходить через металлодетектор. Некоторых, по их словам, ощупывали вручную. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Юрист Константин Ерохин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию со странным обыском, отметив, что школьным экзаменам придают слишком большой значение.
Специалист рассказал, что не может делать в отношении ученика проверяющий человек.
По мнению собеседника, для досматривающих должна быть специальная программа с блоком по психологии и социологии, чтобы не возникало никаких сомнительных и неприятных ситуаций, которые несомненно должны решаться на серьезном уровне.
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«Я считаю, что есть половая неприкосновенность человека, особенно детей. Это всего лишь экзамен, а люди делают вид, что это обыск в тюрьме. Для детей эта ситуация может быть травмирующей. Надо не досматривать детей как в СИЗО, а следить за ними, добавить человека, который будет ходить по рядам. В наше время тоже были экзамены, но никому в трусы не залазили. Провинность наступала только тогда, когда ты списывал», — сказал эксперт.
Специалист рассказал, что не может делать в отношении ученика проверяющий человек.
«Любое грубое, даже фамильярное обращение с ребенком нарушает права. Дети — это существа, еще не устоявшиеся в полной мере. А взрослые многие компенсируют свои комплексы. Нельзя трогать детей, повышать голос на них, нельзя досматривать телефон — можно только предложить показать, а смотреть нельзя. Нельзя разглашать сведения перед учениками, нельзя сравнивать в негативном ключе. Досмотр должен осуществляться человеком одного пола с тобой», — отметил юрист.
По мнению собеседника, для досматривающих должна быть специальная программа с блоком по психологии и социологии, чтобы не возникало никаких сомнительных и неприятных ситуаций, которые несомненно должны решаться на серьезном уровне.
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Анастасия Бондарева