Адвокат Зограбян объявил о задержании армянского архиепископа Микаеля
Главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаеля Аджапахяна задержали в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в республике, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на его адвоката Ару Зограбяна.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении», — поделился адвокат.
Отмечалось, что следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ара Зограбян обратил внимание, что, скорее всего, имеет место очередное незаконное действие в рамках антицерковной политики правительства Армении, которое выразилось в беспрецедентном вторжении сотрудников СНБ и правоохранительных органов на территорию Первопрестольной.
Адвокат подчеркнул, что у архиепископа уточнили, с кем он хочет поговорить, поскольку после задержания он мог совершить один звонок. Аджапахян ответил «что хотел бы сообщить Николу Пашиняну, что задержан», но ему не разрешили позвонить.