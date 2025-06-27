«Вашим сыновьям отрежут голову, а дочерей заберут в гаремы»: Симоньян вступилась за Армянскую апостольскую церковь

Симоньян обратилась к гражданам Армении после нападок властей на церковь
Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм @msimonyan)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сначала посетил Турцию, а потом инициировал обыски у высших духовных лиц в Армянской апостольской церкви, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.



Супруга режиссера Тиграна Кеосаяна обратилась к гражданам Армении на фоне нападок властей на местную церковь.

«Армяне, живущие в Армении, вы ждете чего? Пока вашим сыновьям отрежут голову, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?», — возмутилась Симоньян в Телеграм-канале.

Напомним, в Армении начато уголовное преследование против главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Дело возбудили 17 июня.

Никол Пашинян же распространяет данные о том, что правоохранительные органы страны якобы предотвратили насильственный захват власти в Армении «криминальным олигархическим духовенством». Власти считают, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян вместе со сторонниками готовил террористические акты, которые были направлены на захват власти.
Ольга Енгалычева

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