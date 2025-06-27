«Вашим сыновьям отрежут голову, а дочерей заберут в гаремы»: Симоньян вступилась за Армянскую апостольскую церковь

27 июня 2025, 14:06

Симоньян обратилась к гражданам Армении после нападок властей на церковь

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм @msimonyan)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сначала посетил Турцию, а потом инициировал обыски у высших духовных лиц в Армянской апостольской церкви, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.





Супруга режиссера Тиграна Кеосаяна обратилась к гражданам Армении на фоне нападок властей на местную церковь.





«Армяне, живущие в Армении, вы ждете чего? Пока вашим сыновьям отрежут голову, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?», — возмутилась Симоньян в Телеграм-канале.