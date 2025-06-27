Симоньян обратилась к армянам на фоне обысков у Католикоса ААЦ
Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к гражданам Армении из-за ситуации вокруг резиденции Католикоса всех армян, где силовики провели обыски.
«Вернувшись из Турции, эфенди Пашинян проводит обыски у Католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждёте? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы, как это уже случалось в нашей истории?» — приводит RT слова Симоньян.Напомним, 27 июнясиловики из Службы национальной безопасностивторглись на территорию резиденции главы армянской церкви и устроили потасовку со священниками. Тогда архиепископ Микаэл Аджапанян заявил, что готов пойти с правоохранителями. На месте также пристутствовал Католикос Гарегин II, который пытался успокоить собравшихся.
Кроме того, 18 июня в Армении арестовали на два месяца предпринимателя Самвела Карапетяна, обвинив в призывах к захвату власти после его выступления в поддержку Армянской апостольской церкви из-за жестких высказываний премьер-министра страны Никола Пашиняна в ее адрес.