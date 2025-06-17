Карапетян прокомментировал попытку своего задержания
Карапетян: власти Армении огорчены моим выступлением на стороне Церкви
Предприниматель Самвел Карапетян, которого пытались задержать силовики в Ереване после поддержки Армянской апостольской церкви, прокомментировал происходящее.
«Их огорчает моё честное выступление, что я рядом с Церковью, рядом с народом. Они возбудились, естественно, у них ничего не получилось. Хотели исполнить это задержание, но получили отпор. Ну вот пока находимся в таком положении. Хотели проводить маски-шоу и задержать меня, а люди, простые люди собрались во дворе, дали отпор», — сказал Карапетян в беседе с RT.
По его словам, улица, где находится его дом, перекрыта, чтобы туда не могли пройти люди. Тем не менее народ продолжается прибывать. Всего задержали 45 человек, двум сломали руки.
Ранее стало известно, что служба национальной безопасности проводит обыски у Самвела Карапетяна. По предварительным данным, причиной стала его поддержка Армянской апостольской церкви.