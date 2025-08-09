09 августа 2025, 12:49

Адвокаты обжаловали арест Гуцул из-за отсутствия необходимых процедур

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Защита башкана Гагаузии Евгении Гуцул подала срочную жалобу в апелляционную палату на решение суда о её содержании под стражей, сообщила 9 августа адвокат политического деятеля Наталья Байрам.