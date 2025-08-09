Адвокаты обжаловали арест Гуцул
Защита башкана Гагаузии Евгении Гуцул подала срочную жалобу в апелляционную палату на решение суда о её содержании под стражей, сообщила 9 августа адвокат политического деятеля Наталья Байрам.
По словам Байрам, защита считает арест Гуцул незаконным, поскольку он основан на приговоре, не имеющем законной силы; судья, ссылаясь на нормы, допускающие арест, должна была вынести отдельное постановление и оформить соответствующий судебный ордер. Главным требованием защиты называется немедленное освобождение башкана.
Напомним, 5 августа Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о якобы финансировании партии «Шор». У здания суда прошла акция в её поддержку; сама Гуцул заявила о широкой поддержке со стороны жителей автономии и призвала «не опускать руки».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные структуры дать оценку приговору. 7 августа Народное собрание Гагаузии сообщило, что не намерено признавать вердикт, назвав его «политически мотивированным и антигагаузским», и создало региональный штаб для координации защитных действий.
