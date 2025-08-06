06 августа 2025, 10:38

Депутат Таубер: решение по Гуцул приняли лидеры Евросоюза

Фото: istockphoto / Zolnierek

Решение по делу Евгении Гуцул в Гагаузии было принято лидерами Европейского Союза, которые поддерживают президента Молдавии Майю Санду и партию PAS. Об этом в интервью RT сообщила депутат от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.





Она охарактеризовала вынесенный приговор как позор для Евросоюза, который обещал жителям Молдавии улучшение качества жизни.





«Мы наблюдаем последствия их влияния на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Я считаю, что это самый худший день в истории нашей страны, так как были нарушены все допустимые границы», — отметила Таубер.