Захарова назвала Молдавию полицейским государством после приговора Гуцул

05 августа 2025, 18:19

Мария Захарова (Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Молдавию полицейским государством после вынесения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.





По словам Захаровой, преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров стало «визитной карточкой» Молдавии при нынешнем режиме. В связи с этим дипломат потребовала от международных правозащитных структур обратить внимание на тюремное заключение Гуцул.





«Нарушение прав человека, пренебрежение принципом верховенства закона и отказ от политического плюрализма – вот основные черты полицейского государства, в которое превратилась Молдавия при нынешнем режиме», — говорится в заявлении.