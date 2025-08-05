Гуцул призвала земляков не опускать руки и бороться «за счастливое будущее Гагаузии»

05 августа 2025, 18:18

Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и призывает земляков не опускать руки

Владимир Путин и Евгения Гуцул (фото: kremlin.ru)

Приговорённая к тюремному сроку глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул не сломлена и готова продолжать борьбу. Об этом сообщил депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после посещения политика в СИЗО.