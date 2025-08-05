Гуцул призвала земляков не опускать руки и бороться «за счастливое будущее Гагаузии»
Приговорённая к тюремному сроку глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул не сломлена и готова продолжать борьбу. Об этом сообщил депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после посещения политика в СИЗО.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Гуцул передала своим гражданам напутствие не опускать руки и не прекращать борьбу «за счастливое будущее всей автономии».
Ранее в этот день Районный суд Кишинёва вынес решение о приговоре Гуцул по делу о финансировании запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» с немедленным исполнением наказания. Главу автономии приговорили к семи годам лишения свободы.
Власти Молдавии продолжают давление на оппозиционных политиков, анонсируется расширение полномочий спецслужб, что может привести к отказу в регистрации оппозиционных кандидатов без объяснения причин.
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