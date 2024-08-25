Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу после ракетной атаки

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Международный аэропорт Бен-Гурион в столице Израиля Тель-Авиве возобновил работу и начал принимать и отправлять рейсы после ракетной атаки, предпринятой ливанским радикальным движением «Хезболла».
Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post. По данным издания, полёты возобновились около 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Воздушные суда, ранее перенаправляемые в аэропорт Рамон, снова будут приниматься в Бен-Гурионе.
По данным движения «Хезболла», с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет. Запуски осуществлялись с 05:30 до 06:15 по местному времени. В пресс-службе движения сообщили о поражении 11 военных целей на территории еврейского государства и оккупированных Голанских высотах.
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