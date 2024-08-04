«Хезболла» обстреляла Израиль 50 ракетами

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Шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее, передает телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, шиитские бойцы выпустили более 50 снарядов из нескольких ракетных установок. В 15 израильских поселениях прозвучали сирены воздушной тревоги.
Израильские средства ПВО отразили атаку. Сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гиллеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что Иран вместе с «Хезболлой» планируют напасть на Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.
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Израильские средства ПВО отразили атаку. Сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гиллеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что Иран вместе с «Хезболлой» планируют напасть на Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.
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Александр Климов