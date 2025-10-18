«Нет королям»: миллионы протестующих вышли против Трампа в США

18 октября 2025, 21:22

В США проходят массовые протесты — демонстранты критикуют политику Трампа

Фото: Istock / andipantz

Тысячи американцев вышли на улицы в рамках акции «Нет королям», направленной против администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает SHOT.