«Нет королям»: миллионы протестующих вышли против Трампа в США
Тысячи американцев вышли на улицы в рамках акции «Нет королям», направленной против администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает SHOT.
Протестующие выражают недовольство политикой президента, действиями силовиков и миграционной службы.
Эпицентром протестов стал Нью-Йорк — центральные улицы Манхэттена заполонили митингующие с антиправительственными плакатами.
Акции проходят на фоне шатдауна, который привёл к закрытию ряда федеральных социальных программ и отправке десятков тысяч госслужащих в неоплачиваемый отпуск.
По данным организаторов, сегодня в США запланировано более 2,5 тысяч митингов, участие в которых могут принять несколько миллионов человек. Одна из акций проходит возле резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.
Сам президент, по информации СМИ, после встречи с Владимиром Зеленским отправился в штат Флорида играть в гольф.
Читайте также: