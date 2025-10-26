Трамп по прибытии в Малайзию станцевал традиционный местный танец

26 октября 2025, 08:14

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп станцевал традиционный малайзийский танец вместе со встречавшими его артистами по прибытии в Куала-Лумпур, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.