Трамп по прибытии в Малайзию станцевал традиционный местный танец
Президент США Дональд Трамп станцевал традиционный малайзийский танец вместе со встречавшими его артистами по прибытии в Куала-Лумпур, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.
Традиционный приветственный танец Малайзии, в котором используются приемы малайзийского боевого искусства силат, был исполнен в честь американского лидера. В аэропорту его встретила делегация во главе с премьер-министром Анваром Ибрагимом. Затем состоится двусторонняя встреча.
Трамп также примет участие в церемонии подписания совместной декларации о принципах двусторонних отношений между Таиландом и Камбоджей. Этот документ, который ранее был омрачен пограничным конфликтом, теперь станет основой для укрепления сотрудничества между двумя странами.
