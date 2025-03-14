AFP: Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва

Михаил Дегтярёв (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Европейский союз исключит из санкционных списков нескольких россиян. В их числе министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.
Об этом сообщило информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на неназванных дипломатов. Уточняется, что на такой шаг ЕС вынужден был пойти по запросу Венгрии, которая соглашалась на продление антироссийских санкций только в том случае, если ограничения будут сняты с четверых граждан России.
Кроме министра спорта, из санкционного списка были исключены бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, у которой, помимо российского, есть ещё гражданство Узбекистана и Кипра.
Сам Дегтярёв пока никак не комментировал эту новость. После назначения на пост министра спорта РФ он неоднократно заявлял о необходимости взаимодействия и сотрудничества с зарубежными коллегами ради скорейшего возвращения российских атлетов на международную арену.
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Кроме министра спорта, из санкционного списка были исключены бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, у которой, помимо российского, есть ещё гражданство Узбекистана и Кипра.
Сам Дегтярёв пока никак не комментировал эту новость. После назначения на пост министра спорта РФ он неоднократно заявлял о необходимости взаимодействия и сотрудничества с зарубежными коллегами ради скорейшего возвращения российских атлетов на международную арену.
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Александр Бойцов