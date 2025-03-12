Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций

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Пока не было предпринято шагов для снятия с России американских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует Fox News.
По его словам, каждая введенная в отношении РФ санкция продолжает действовать. Рубио выразил мнение, что заранее угрожать Москве санкциями на случай, если она не согласится на прекращение огня, будет неконструктивно.
На сегодняшний день стороны пытаются добиться прекращения боевых действий и достичь «уровня дипломатии».
Ранее Киев по итогам переговоров с Вашингтоном в Джидде выразил готовность принять предложение США о прекращении огня в зоне конфликта на 30 дней.
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Ранее Киев по итогам переговоров с Вашингтоном в Джидде выразил готовность принять предложение США о прекращении огня в зоне конфликта на 30 дней.
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Екатерина Коршунова