Дмитрий Свищев назвал слова Коу о возвращении российских атлетов популизмом

Дмитрий Свищев (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Президент World Athletics и кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета Себастьян Коу заговорил о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев считает подобные заявления британского барона популистскими.
Ранее чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе увязал допуск российских и белорусских атлетов с заключением мирного соглашения и окончанием украинского конфликта. По его словам, в этой ситуации лучше иметь людей внутри спортивного сообщества, а не за его пределами.
В беседе с изданием «РБ Спорт» Свищев усомнился в искренности британца. Уж слишком это не похоже на то, что Коу говорил и делал раньше, будучи главой Международной федерации легкоатлетов.
Что же касается заявлений Коу о возвращении российских спортсменов, то это очень похоже на популистский шаг в ходе предвыборной борьбы, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто ещё не определился с кандидатом, заключил Свищев.
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В беседе с изданием «РБ Спорт» Свищев усомнился в искренности британца. Уж слишком это не похоже на то, что Коу говорил и делал раньше, будучи главой Международной федерации легкоатлетов.
«Заявление правильные. Вообще, это должны были сказать все кандидаты. Потому что возвращение российских спортсменов является логичным в любой ситуации. Спорт не должен иметь отношения к политике», — сказал парламентарий.То, что натворило предыдущее руководство МОК, предстоит ещё долго разруливать, продолжил он. Найти способы разрешения проблем — вот что самое сложное, и именно поиском таких решений занимается сейчас министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, подчеркнул депутат.
Что же касается заявлений Коу о возвращении российских спортсменов, то это очень похоже на популистский шаг в ходе предвыборной борьбы, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто ещё не определился с кандидатом, заключил Свищев.
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Александр Бойцов