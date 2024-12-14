Комментатор Губерниев: избрание Дегтярева главой ОКР — правильное решение

Фото: iStock/Natalia Kirsanova
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об избрании министра спорта РФ Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России. По его словам, такое назначение — единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.
«Нам нужно возвращаться, и Дегтярев настроен максимально, понимая, что нейтральный статус — необходимая, но временная история. <…> Мы будем возвращать флаг и гимн. В конечном счете приятно, что человек на своем месте. Он справится и на посту министра, и на посту главы олимпийского комитета, а мы будем ему всячески помогать», — поделился Губерниев в беседе с «РБ Спорт».В то же время в мировом спорте начали появляться тенденции, намекающие на скорое возвращение россиян на международную арену. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, на турнирах стали все чаще без опаски называть нейтральных спортсменов россиянами.
«Значит, нам нужно стоять на своем, ничего не бояться и идти вперед — рано или поздно всем придется говорить о том, что это именно российские спортсмены. Говорить о том, что они — самые сильные», — подчеркнул чемпион.Читайте также:
Подмосковные конькобежцы взяли 13 медалей турнира памяти Бориса Шавырина
Спортсмены из Одинцова взяли награды Кубка Национальной федерации бадминтона
Первую тренировку со звездами спорта в парках Подмосковья проведет Михаил Девятьяров
Данил Пономарев