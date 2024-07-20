AFP: Макрон пока не сдержал обещание искупаться в Сене

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон не обещал, что искупается в Сене до Олимпийских игр. Он вполне сможет сделать это после завершения соревнований.
Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. В администрации французского президента теперь подчёркивают, что Макрон не обещал искупаться в Сене непременно до Олимпийских игр, а лишь говорил о принципиальном намерении сделать это.
Один из советников Макрона отметил, что дата заплыва с участием главы государства пока не определена. Что касается его заявления в феврале о том, что он искупается в Сене, оно прежде всего было связано с тем, что он надеялся, что реку удастся очистить не только для проведения соревнований, но и до степени готовности к открытию зон для купания для всех желающих.
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Александр Бойцов