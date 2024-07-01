AFP: Норвежцы запретили продавать последний частный участок земли на Шпицбергене

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Продажу последнего частного земельного участка на Шпицбергене запретили норвежские власти, исходя из опасений, что его выкупит Китай. Об этом сообщает Agence France-Presse. Ценник на снятую с продажи землю составляет примерно 300 миллионов евро, а площадь ее территории приблизительно равна 60 квадратным метрам.
По словам адвоката Пера Киллингстада, представляющего интересы продающей стороны, этот участок, насколько известно, является «последним в мире на Крайнем Севере». Юрист подчеркнул, что потенциальные покупатели из КНР явно заинтересованы в сделке, судя по «наглядным признакам».
Норвежская власть в лице министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет считает, что покупка участка иностранцами способна «нарушить стабильность региона, поставив под угрозу интересы Норвегии».
Шпицберген является норвежской территорией, но в его отношении действуют особые правовые нормы с 1947 года. Хозяйственная деятельность на нем доступна другим государствам. В частности, там есть поселки, относящиеся к РФ: Грумант, Баренцбург и Пирамида.
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Норвежская власть в лице министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет считает, что покупка участка иностранцами способна «нарушить стабильность региона, поставив под угрозу интересы Норвегии».
Шпицберген является норвежской территорией, но в его отношении действуют особые правовые нормы с 1947 года. Хозяйственная деятельность на нем доступна другим государствам. В частности, там есть поселки, относящиеся к РФ: Грумант, Баренцбург и Пирамида.
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Никита Кротов