Политолог Кортунов раскрыл судьбу Макрона после краха на выборах

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Политолог Андрей Кортунов предположил, что в случае краха на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон может подать в отставку.
Кроме этого, по мнению специалиста, Макрон может пойти по пути разделённого правления.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, что выборы во Франции показали поляризацию общества страны.
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«Первый вариант — разделенное правление. Тогда премьер-министр будет представлять одни политические силы, а президент другие. Здесь неизбежны многочисленные конфликты, особенно по вопросам бюджета и законодательства. Второй вариант — Макрон подает в отставку», — поделился в беседе с NEWS.ru Кортунов.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, что выборы во Франции показали поляризацию общества страны.
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Мелисса Тимофеева