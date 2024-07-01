Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
В абсолютном иммунитете от юридического преследования за действия во время президентского срока отказали экс-президенту США Дональду Трампу. В судебном постановлении указано, что хозяин Белого дома является неподсудным только в тех случаях, когда он совершал действия в официальном качестве лидера страны.
«Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос», — сообщили в суде.
Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США.
Бывший хозяин Белого дома не хотел, чтобы его судили за штурм Капитолия в 2021 году, когда он попытался сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах конгрессом.
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