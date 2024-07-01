Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет

В абсолютном иммунитете от юридического преследования за действия во время президентского срока отказали экс-президенту США Дональду Трампу. В судебном постановлении указано, что хозяин Белого дома является неподсудным только в тех случаях, когда он совершал действия в официальном качестве лидера страны.