В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова допустили новые эпизоды коррупции

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия, изучающие возможные преступления экс-чиновника в разные периоды.
По данным источников, расследование проверяет и другие факты коррупции, выходящие за рамки текущих обвинений.
18 декабря 2024 года сообщалось, что в рамках расследования дела бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Согласно судебным документам, в деле фигурирует автомобиль модели Ghost, выпущенный в 2013 году.
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«Экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — говорится в документах.Ранее суд продлил срок содержания Иванова под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли получение взятки в 1,125 млрд рублей, но позже следствие установило, что с 2018 по 2023 год он в составе группы получал незаконные услуги от компании «Олимпситистрой».
18 декабря 2024 года сообщалось, что в рамках расследования дела бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Согласно судебным документам, в деле фигурирует автомобиль модели Ghost, выпущенный в 2013 году.
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Мария Моисеева