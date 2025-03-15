В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова допустили новые эпизоды коррупции

В Эстонии женщины устроили драку на концерте 59-летнего певца Валерия Меладзе. Мероприятие проходило 11 марта в Таллине в спортивном комплексе «Тондираба», сообщило издание Sport24.ru.

Инцидент случился во время исполнения артистом песни «Небеса» — женщины продолжили разборки, даже когда Меладзе общался со зрителями.Уточнялось, что одна из гостей мероприятия схватила другую за волосы. Находившиеся рядом люди просили их прекратить и занять свои места.

«Стоят, ничего не видно. Порвали цепочку девушке», — обратилась женщина к подошедшему охраннику.

Пользовательница соцсетей, опубликовавшая ролик, на вопрос подписчиков, что не поделили девушки, ответила: «Вид на Валеру загородили».