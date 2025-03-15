В Сербии машина въехала в толпу протестующих

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»* в Ираке. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, отметив, что операция проводилась совместно с правительством Ирака и курдским региональным правительством.