В Сербии машина въехала в толпу протестующих

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Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково и сбил трех человек. Об этом пишет газета Blic.
Согласно данным издания, первоначально 50-летний водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Он прокатил на капоте машины женщину, которая вскоре упала на асфальт.
Уточняется, что злоумышленник также оказал сопротивление при задержании. Пострадавших доставили в центр неотложной помощи.
Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции протеста в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.
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Уточняется, что злоумышленник также оказал сопротивление при задержании. Пострадавших доставили в центр неотложной помощи.
Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции протеста в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.
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Екатерина Коршунова