Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Медбрат обвиняется в убийстве девяти человек в ФРГ, пишет Bild

Медбрат обвиняется в убийстве девяти человек в ФРГ, пишет Bild

Фото: istockphoto/picturesd

Фото: istockphoto/picturesd

В девяти убийствах обвиняют медбрата в Германии, пишет Bild. Авторы публикации уточнили, что немецкие правоохранители также предъявили ему обвинение в покушениях на убийства. Речь идет о 34 эпизодах.
По данным журналистов, мужчина делал пациентам смертельные уколы. Согласно обвинению, злоумышленник хотел отдыхать ночью во время смен. Предполагаемого серийника арестовали еще летом прошлого года, обвиняя в 11 покушениях на убийство. В ходе следствия всплывали новые случаи. Полицейские в свою очередь посещали кладбища. По их запросам, эксгумировали как минимум четыре трупа.

Отмечается, что среди жертв есть как неизлечимые больные, так и те, кто шел на поправку. На сегодня охват обвинений включает в себя период только с декабря 2023 по май прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области братьев подозревают в систематическом насилии над сестрой.

Читайте также:

В Сербии машина въехала в толпу протестующих

Пострадавший от взрыва в частном доме в Тобольске ребенок умер в больнице

В Челябинской области завели дело после смерти женщины из-за пластики груди и живота
#мир
#германия
#фрг
#криминал
#убийство
#медицина
#врачи
#новости
В Сербии машина въехала в толпу протестующих
Blic: в Белграде задержали водителя машины, которая въехала в толпу протестующих
15 марта 2025, 14:43

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково и сбил трех человек. Об этом пишет газета Blic.
Согласно данным издания, первоначально 50-летний водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Он прокатил на капоте машины женщину, которая вскоре упала на асфальт.

Уточняется, что злоумышленник также оказал сопротивление при задержании. Пострадавших доставили в центр неотложной помощи.

Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции протеста в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.

Читайте также:

В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тысяч человек

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после протестов студентов

Вучевич заявил об иностранном участии в организации массовых протестов в Сербии
#сербия
#протесты
#дтп
#асфальт
#водитель
#происшествия
#машины
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Братьев подозревают в систематическом изнасиловании сестры в Воронежской области
Братья подозреваются в систематическом изнасиловании сестры в течение 7 лет
15 марта 2025, 13:24

Фото: istockphoto/Dzurag

Братья из Воронежской области подозреваются в систематическом изнасиловании сестры на протяжении семи лет. Об этом пишет Baza.
Следователи считают, что история 14-летней девочки-подростка началась в 2017 году. Именно тогда, по версии правоохранителей, злоумышленники стали развращать ребенка, продолжая это делать вплоть до прошлого года. Кроме того, братья угрожали сестре, а также применяли в ее отношении насилие, считает следствие.

Все произошло в Боброве. По информации журналистов, 20-летнего Виталия и 22-летнего Александра уже задержали. По статьям о насильственных действиях и изнасиловании открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось о смерти ребенка в больнице Тобольска. Перед этим мальчик пострадал в результате взрыва в частном доме.

Читайте также:

«Ситуация — трындец!»: Машина телеведущего Артура Цветкова попала в аварию в Подмосковье

SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»

В Эстонии женщины устроили драку на концерте Валерия Меладзе
#мир
#россия
#происшествие
#криминал
#изнасилование
#семья
#воронежская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пострадавший от взрыва в частном доме в Тобольске ребенок умер в больнице
15 марта 2025, 12:05

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Пострадавший в результате взрыва в частном доме в Тобольске ребенок скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сегодня в тюменской больнице скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные», — сказано в публикации чиновника.
Глава региона соболезнует родственникам малыша, а также отмечает, что им будет оказана вся необходимая помощь.

О взрыве газа сообщалось в минувшую среду, 12 марта. Уточнялось, что из соседнего дома госпитализировали женщину с ребенком.

Читайте также:

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова допустили новые эпизоды коррупции

В Челябинской области завели дело после смерти женщины из-за пластики груди и живота

Один человек ранен в результате стрельбы у детского сада в Новой Москве
#мир
#россия
#тюмень
#взрывы
#смерть
#дети
#новости
#больницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: Военные США устранили беглого лидера ИГИЛ* в Ираке
15 марта 2025, 06:02

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»* в Ираке. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, отметив, что операция проводилась совместно с правительством Ирака и курдским региональным правительством.
Трамп не назвал имени уничтоженного боевика, но уточнил, что за ним «неустанно охотились» американские военные.

«Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ* в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством», — отметил президент США в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что в деле бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия, изучающие возможные преступления экс-чиновника в разные периоды.

Читайте также:

«Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве

В США Европе предсказали «цивилизационное самоубийство»

Власти США задумали ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещённая в России террористическая организация
#сша
#военные
#дональд трамп
#государство
#ирак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова допустили новые эпизоды коррупции
ТАСС: В деле экс-замминистра обороны Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции
15 марта 2025, 04:53

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия, изучающие возможные преступления экс-чиновника в разные периоды.
По данным источников, расследование проверяет и другие факты коррупции, выходящие за рамки текущих обвинений.

«Экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — говорится в документах.
Ранее суд продлил срок содержания Иванова под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли получение взятки в 1,125 млрд рублей, но позже следствие установило, что с 2018 по 2023 год он в составе группы получал незаконные услуги от компании «Олимпситистрой».

18 декабря 2024 года сообщалось, что в рамках расследования дела бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Согласно судебным документам, в деле фигурирует автомобиль модели Ghost, выпущенный в 2013 году.

Читайте также:

Гособвинение просит закрытое рассмотрения дела Тимура Иванова из-за секретности

Призналась в отмывании 127 млн и просила домашний арест: чем известна Александра Митрошина и в чем ее обвиняют

«Так вообще не делают после брака по любви»: Владимир Сычев осудил Тимура Родригеза за «развод по телефону»
#суд
#услуги
#следствие
#компании
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате