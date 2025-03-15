Медбрат обвиняется в убийстве девяти человек в ФРГ, пишет Bild

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В девяти убийствах обвиняют медбрата в Германии, пишет Bild. Авторы публикации уточнили, что немецкие правоохранители также предъявили ему обвинение в покушениях на убийства. Речь идет о 34 эпизодах.
По данным журналистов, мужчина делал пациентам смертельные уколы. Согласно обвинению, злоумышленник хотел отдыхать ночью во время смен. Предполагаемого серийника арестовали еще летом прошлого года, обвиняя в 11 покушениях на убийство. В ходе следствия всплывали новые случаи. Полицейские в свою очередь посещали кладбища. По их запросам, эксгумировали как минимум четыре трупа.
Отмечается, что среди жертв есть как неизлечимые больные, так и те, кто шел на поправку. На сегодня охват обвинений включает в себя период только с декабря 2023 по май прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области братьев подозревают в систематическом насилии над сестрой.
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Отмечается, что среди жертв есть как неизлечимые больные, так и те, кто шел на поправку. На сегодня охват обвинений включает в себя период только с декабря 2023 по май прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области братьев подозревают в систематическом насилии над сестрой.
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Никита Кротов