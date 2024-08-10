Afrique Media: спецназ ВСУ применил дроны в боях против армии правительства Мали

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Спецназ ВСУ применил дроны в боях против армии Мали в Африке. Об этом сообщается в репортаже телеканала Afrique Media. Украинские силы использовали в том числе беспилотники-камикадзе против правительственных войск, говорится в сообщении.
«Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, <…> они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, <…> против малийского правительства», — заявили в сюжете.Ранее французские СМИ сообщали, что террористы из Мали, состоящие в сепаратистских группировках CSP-DPA, ездили на Украину для прохождения обучения.
В начале недели, 5 августа, Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, а через два то же решение принял и Нигер. Причиной тому стала поддержка киевским режимом террористических группировок в регионе.
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Данил Пономарев