Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений

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МИД Украины счёл решение Мали о разрыве дипломатических отношений поспешным и недальновидным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
5 августа пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма. Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер».
В ведомстве также отметили, что Мали разорвала дипотношения с Украиной, не изучив все факты и обстоятельства, а также, не имея доказательств.
Таким образом, по информации украинского МИД, Киев имеет право принять необходимые меры в ответ на недружественные действия Мали.
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«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным. Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма», — говорится в заявлении МИД Украины.
В ведомстве также отметили, что Мали разорвала дипотношения с Украиной, не изучив все факты и обстоятельства, а также, не имея доказательств.
Таким образом, по информации украинского МИД, Киев имеет право принять необходимые меры в ответ на недружественные действия Мали.
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Элина Позднякова